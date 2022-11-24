واشنطن: التصعيد في ‎#سوريا “تهديد مباشر” لعسكريين أمريكيين”

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن الضربات الجوية في سوريا، هددت سلامة العسكريين الأمريكيين، مطالبة بـ"وقف فوري للتصعيد".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "تحضّ الولايات المتحدة على وقف فوري للتصعيد في شمال سوريا، نشعر بقلق بالغ إزاء الأعمال العسكرية الأخيرة التي تزعزع استقرار المنطقة، وتعرّض المدنيين والأفراد الأميركيين للخطر".

وأكمل: "نتفهّم أن لدى تركيا مخاوف أمنية مشروعة في ما يتعلّق بالإرهاب، لكننا في الوقت ذاته عبرنا باستمرار عن مخاوفنا الجديّة إزاء تأثير التصعيد في سوريا".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون": إن الضربات الجوية التي نفذتها تركيا في شمال سوريا هددت سلامة العسكريين الأمريكيين، وإن الوضع المتصاعد يعرِض للخطر التقدم الذي أُحرز على مدى سنوات ضد تنظيم "داعش".

و دعت الولايات المتحدة إلى "وقف فوري للتصعيد" في شمال سوريا، حيث تنفّذ تركيا منذ نهاية الأسبوع ضربات جوية طالت عشرات المواقع في مناطق نفوذ القوات الكردية.