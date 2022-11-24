مدرب قطر: هدفنا التأهل لدور الـ 16 بالمونديال

أكد فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر، أنه سيعدل طريقة لعب المنتخب في اللقاء المقبل أمام السنغال والذي يجمع المنتخبين غداً الجمعة، على ستاد الثمامة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

وينافس منتخب قطر ونظيره الإكوادوري، في المجموعة الأولى بالنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، والتي تضم بجانبهما منتخبي هولندا والسنغال.

وقال سانشيز في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: خانتنا أعصابنا، لم نتمكن من لعب أربع تمريرات متتالية في المباراة الماضية أمام الإكوادور، وأيضا كانت هناك ثغرات في خط الدفاع، الفريق لم يلعب بتوازن وهذا يؤلمنا، وإذا خسرت قطر في ملعب الثمامة بالدوحة، فسيكون بطل آسيا هو ثاني مستضيف لكأس العالم يفشل في تجاوز دور المجموعات بعد جنوب إفريقيا عام 2010.

أضاف المدير الفني للمنتخب القطري: حضرنا مطولاً من أجل منافسات كأس العالم وكرة القدم القطرية ستواصل التطور بعد المنافسات، استعيدنا لمواجهة السنغال وسنعدل على طريقة لعبنا، نريد أن نتأهل للدور المقبل ونأمل أن نحقق الفوز، سنحاول تجاوز ضغط المباراة الافتتاحية وعلينا أن نظهر مستوانا التنافسي.