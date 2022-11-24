تقارير إسبانية: كريستيانو رونالدو يقترب من النصر السعودي

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اقترب كثيرا من الانتقال إلى صفوف النصر اللسعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان رونالدو قد رفض عرضا من نادٍ سعودي بمبلغ 300 مليون يورو، وهو ما شعر به رونالدو بأنه مبلغ صغير.

وترددت تقارير تعلن وجود اهتمام كبير من أندية كثيرة أبرزها باريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ وروما ونابولي، لانضمام رونالدو إلى أحدًا منهم.

وقرر مانشستر يونايتد بعد الوصول لإتفاق، فسخ تعاقده بالتراضي مع رونالدو، وأصبح النجم البرتغالي متاحاً في سوق الانتقالات القادمة.