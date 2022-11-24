العدل: إصدار 8300 وثيقة صلح في شهر

كشفت وزارة العدل عن استمرار التصاعد في عدد وثائق الصلح الصادرة من مركز المصالحة، إذ بلغ إجمالي الوثائق الصادرة خلال أكتوبر الماضي، أكثر من 8300 وثيقة، وهو العدد الأكبر في شهر منذ تدشين المركز.

ويهدف مركز المصالحة لتقديم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية taradhi.moj.gov.sa، حيث يهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع؛ ليصبح البديل المفضل اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات، عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين في مختلف مسارات النزاع، ضمن إجراءات مؤسسية وتشريعات معتمدة.

وأصدر المركز منذ تدشينه حتى الآن أكثر من 130 ألف وثيقة صلح، وتتيح منصة "تراضي" حل النزاعات عن بُعد دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة؛ بهدف التيسير على المستفيدين وتيسير الحصول على الخدمة.

يُذكر أن وثائق الصلح الصادرة عن المنصة تُعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، كما شهدت رحلة المستفيد من "تراضي" تحسنًا، بإطلاق عدد من المزايا والخصائص التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافةً إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية.