أمانة_الأحساء تدعو مُلاّك الأراضي الفضاء إلى تسويرها قبل هذا الموعد

دعت أمانة الأحساء ملاك الأراضي الفضاء على المحاور المستهدفة إلى المبادرة في إصدار ترخيص تسويرها عبر منصة "بلدي" وفقاً للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من قِبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك وتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية مطلع مارس المقبل 2023م.

وأكدت الأمانة أن مبادرة تسوير الأراضي الفضاء على الطرق المحورية والشريانية في المدن والتي أطلقتها الوزارة والمستهدفة لضبط الأراضي الفضاء الواقعة في المحاور الرئيسية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلّفات داخلها وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض، والإسهام بصورة فاعلة في العملية التنموية للمدن وأنسنتها من خلال معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري وحفظ حقوق المشاة ورفع جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أن المحاور المستهدفة في حاضرة الأحساء تتضمن 21 طريقاً هي طريق الظهران، طريق العيون – العقير ، طريق المدينة المنورة، طريق الملك عبد العزيز، طريق جعفر الطيار، شارع الأمير سعود بن جلوي، شارع الأمير طلال بن عبد العزيز، شارع الأمير نايف بن عبد العزيز، شارع عين نجم، طريق الأمير فيصل بن فهد، طريق الأمير متعب بن عبد العزيز، طريق الخليج العربي، طريق الرياض، طريق العقير، طريق الملك سعود بن عبد العزيز، طريق الملك سلمان بن عبد العزيز، طريق الملك عبد الله الدائري، طريق الملك فهد بن عبد العزيز، طريق الملك فيصل، طريق مكة المكرمة، طريق الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز.