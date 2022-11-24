كأس_العالم.. مهبط للطائرات العمودية في #سلوى لنقل الحالات الإسعافية #FIFAWorldCup #Qatar2022

جهز تجمع الشرقية الصحي، ممثلاً بمستشفى سلوى العام، بالتعاون مع أمانة محافظة الأحساء، مهبط الطائرات العمودية بالقرب من المستشفى، التي تقوم بإخلاء الحالات من سلوى والبطحاء، وذلك ضمن رفع الجاهزية لفعاليات كأس العالم 2022 والمقامة في دولة قطر.

ويسعى التجمع إلى تقديم الخدمات الطبية الطارئة من خلال نقل الحالات المرضية بشكل سريع إلى المستشفيات ذات التخصصات المطلوبة وخاصة حالات السكتات الدماغية والجلطات القلبية وحالات الإصابات وحالات العناية المركزة الخطرة والتي تحتاج إلى التدخل الطبي السريع.

ويسهم الإسعاف الجوي في نقل الطاقم الطبي بين المنشآت الطبية وذلك بالتعاون مع طيران الأمن.

ويحرص تجمع الشرقية الصحي إلى الاستفادة من جميع الوسائل المتاحة للتعامل مع الحالات المرضية التي تستدعي حالتها الصحية نقلها إلى المستشفيات، والتي تتوفر فيها الخدمات الطبية المتقدمة للتعامل مع الحالة وذلك بالاستفادة من طائرات الإخلاء الطبي.