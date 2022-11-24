بريطانيا.. اعتقال 100 متورط في أكبر عملية احتيال

أحبطت وكالات إنفاذ القانون الدولية، مخطط متجر احتيال عالمي، خدع الضحايا بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وأغلقت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، موقع "آي سبوف" للاحتيال، واعتقلت أكثر من 100 شخص في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالقضية.

وعملت شرطة لندن، بالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ووكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول"، والسلطات الهولندية لتنفيذ الاعتقالات.

وسمح "آي سبوف" للمحتالين، الذين دفعوا بعملة بيتكوين، بإخفاء أرقام هواتفهم، لذا يبدو أنهم كانوا يتصلون من البنوك الكبرى، بما فيها "باركليز" و"أتش أس بي سي" و"لويدز" لخداع الناس باعطائهم تفاصيل شخصية.

واتصل المحتالون بما يصل إلى 20 شخصا كل دقيقة، وحصل "آي سبوف" على نحو 3.2 مليون جنيه إسترليني "3.9 مليون دولار"، خلال فترة 20 شهرا من هذا المخطط.