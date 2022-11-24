الأرصاد يكشف: إلى متى تستمر #الأمطار الغزيرة في #جدة؟ #جده_الان

كشف حمزة كومي، مدير إدارة التوقعات في المركز الوطني للأرصاد، عن أن التوقعات تشير إلى استمرار الأمطار على جدة، ما بين خفيفة إلى متوسطة، حتى صباح غداً الجمعة.

وقال «كومي» في مداخلة هاتفية مع قناة «الإخبارية» قبل قليل، إن الأمطار ستستمر في التساقط على جدة حتى صباح الغد، لكنها ستكون بكميات أقل مما حدث اليوم.

وتشهد جدة على مدار اليوم تساقط كميات ضخمة من المياه، وجريانها في مختلف الشوارع بغزارة كبيرة، ما أغرق العديد من السيارات المتوقفة، وأحاط البيوت من كل جانب، ودفع المواطنين لالتزام منازلهم.

وأعلن مرور غلق 5 أنفاق بسبب هذه الأمطار الغزيرة، مع رفع نظام الإنذار الآلي درجة الحالة إلى مستوى «التحذير»، فضلاً عن التحويلات المرورية التي تشهدها عدة شوارع، وسط حالة الاضطراب الكبيرة التي سببتها هذه الأمطار.