“الوئام” تكشف.. إقالة مسئول في اتحاد الكرة المصري بسبب فضيحة أخلاقية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة المسئول والذي دارت حوله اتهامات في الساعات الماضية حول فضيحة أخلاقية.

واتخذ الاتحاد المصري قرارًا اليوم الخميس بإقالة هذا المسئول من منصبه بشكل رسمي مع فتح باب التحقيق فيما حدث.

وقال الدكتور أحمد مهران المحامي، أنه تقدم ببلاغ للنيابة العامة صباح اليوم الخميس يتهم فيه سيدة تمارس الزنا مع مسؤول كبير باتحاد كرة القدم المصري، وأنه لديه فيديو جنسي للواقعة.

وأضاف مهران أن زوج السيدة المتهمة بالزنا وكله بإقامة دعوى زنا على زوجته وعشيقها.

واتهم زوج السيدة زوجته بممارسة الرذيلة مع مسؤول كبير في اتحاد الكرة، فضلا عن وجود فيديو لتلك الواقعة بحوزته.