الصحة العالمية تحذر من «وباء صامت» يقتل 1.3 مليون شخص كل عام

حذرت منظمة الصحة العالمية مما وصفته بـ«الوباء الصامت»، الذي يتسبب فيما لا يقل عن 1.3 مليون حالة وفاة سنوياً في مختلف دول العالم.

وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، إن هناك أهمية كبيرة لمعالجة جميع القطاعات في مختلف الدول لـ«مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية».

وأضاف «المنظري»: «مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية تسبب ما لا يقل عن 1.3 مليون حالة وفاة كل عام، لذا غالبًا ما يُطلق عليه اسم الوباء الصامت».

وشدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط على أن مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية تمثل تحدياً كبيراً، يهدد المكاسب الأخيرة في صحة الإنسان والحيوان، والبيئة والأمن الغذائي والسلامة، إلى جانب النمو الاقتصادي والتنمية.