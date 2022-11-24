مورينيهو يثير الجدل: فوز اليابان على ألمانيا بكأس العالم ليس مفاجأة #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب نادي روما الإيطالي، إن فوز اليابان على ألمانيا بهدفين مقابل هدف في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم قطر 2022 لم يكن مفاجأة، مُشيراً إلى أن هناك غرور في كرة القدم الأوروبية.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية متحدثا عن فوز اليابان على ألمانيا: بالطبع، إنّه إنجاز رائع، لكن بصراحة، لم يكن "مفاجأة مجنونة"، اليابان فريق جيد، ولديها لاعبون جيدون، وتكتسب الخبرات في هذه الأحداث.

أضاف: منتخب اليابان يلعب غالبية لاعبيهم في أوروبا، إذ يتطورون بشكل أسرع ويفهمون بشكل أفضل ما هي اللعبة عالية المستوى، أعتقد أن عقلية اللاعبين والفريق يمكن أن تحدث فرقاً أيضاً.

وأشار جوزيه مورينيو إلى وجود "غرور" في كرة القدم الأوروبية، قائلاً: "أعتقد في هذه اللحظة في كرة القدم الأوروبية، أن هناك تركيزاً كبيراً على الفرد، وتركيز كبير على الذات، عندما أنظر إلى ملفك الشخصي كأشخاص، ملفك الشخصي كبلد، لم أدرب أبداً لاعبين يابانيين، لكنني دربتُ لاعبين آسيويين".

اختتم مورينيو: في حالتي، كنتُ محظوظاً لأنني دربتُ أفضل لاعب آسيوي (سون هيونغ مين)، وأدرك أن العقلية خاصة حقاً، الفريق هو أهم شيء، الناس يلعبون للفريق، فهم لا يلعبون لأنفسهم.