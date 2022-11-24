مدرب هولندا: صرفنا النظر عن دعم المثليين في قطر #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

أكد مدرب هولندا لويس فان جال، أنه تم صرف النظر عن دعم مجتمع المثليين جنسيًا خلال اللقاءات المقبلة في كأس العالم 2022 بقطر.

وكان المنتخب الهولندي قبل بداية البطولة ندد بشدة بالقوانين التي أصدرها الفيفا قبل بداية المونديال في قطر برفض دعم المثليين احترامًا لثقافة البلد التي تنظم البطولة، واثناء وجوده في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإكوادور، التي ستقام يوم غدًا الجمعة ضمن لقاءات الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس العالم، قال فان جال أن منتخب بلاده قد صرف النظر عن دعم المثليين في المباريات المقبلة.

وسئُل فان جال من أحد المراسلين المتواجدين في المؤتمر الصحفي عن دعم المثليين في مباراة ألمانيا، وهل من الممكن أن يقوم المنتخب الهولندي بحركة مشابهة.

وقال المدرب الهولندي في رده: "لا لن نقوم بأي شيء من هذا القبيل، لقد صرفنا النظر عن كل الأمور السياسية في الاسبوع الماضي عندما تحدثنا مع العمال المهاجرين، نحن نركز فقط على كرة القدم في الوقت الحالي ولا نريد التدخل في أي أمور أخرى مع الفيفا".

وكان لاعبو المنتخب الهولندي قاموا بالركوع على ركبتهم قبل بداية مباراة السنغال لدعم مجتمع المثليين، وهي المباراة التي فازوا بها بثنائية نظيفة ضمن لقاءات الجولة الأولى لدور المجموعات.