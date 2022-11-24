حكاية “إيمبولو” لاعب سويسرا الذي حزن بأول أهدافه في المونديال #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

اختلطت مشاعر الحزن والفرح على لاعب سويسرا بريل إيمبولو بعد إحرازه الهدف الأول لمنتخبه في شباك الكاميرون.

وسجل إيمبولو في الدقيقة 48 ليمنح سويسرا التقدم قبل أن يرفض الاحتفال بالهدف بل وكاد يبكي وسط دهشة الكثيرين.

ويتساءل الكثيرون عن سر رفض لاعب سويسرا بريل إيمبولو الاحتفال بالهدف الأول الذي سجله لمنتخب بلاده أمام الكاميرون على ملعب الجنوب في افتتاح مباريات المجموعة السابعة من كأس العالم قطر 2022.

السر هو أن إيمبولو مهاجر كاميروني، حيث ولد في العاصمة ياوندي في فبراير 1997.

في سن الرابعة انفصل والداه لتأخذه والدته إلى فرنسا سعيا وراء مستقبل أفضل لولدها، وهناك تزوجت من سويسري وانتقلت للعيش معه في بازل، حيث بدأ إيمبولو مشواره مع كرة القدم وهو في سن صغيرة.

في عام 2014، حصل إيمبولو على الجنسية السويسرية، ورغم أن مدرب منتخب الكاميرون في هذا الوقت الألماني فولكر فينكه طلب منه الانضمام لمنتخب بلده الأصلي، إلا أن إيمبولو فضل الانضمام لمنتخب سويسرا بعد أن قال "أشعر أن أكثر من 70% من شخصيتي سويسرية وليست كاميرونية".

إيمبولو يسافر إلى الكاميرون بشكل منتظم لزيارة والده وأسرته هناك، وهو ما يفسر مدى تأثره بالهدف الذي سجله في مرمى منتخب بلده الأصلي.