«الأفضل في آسيا».. #إيران تعتقل لاعب كرة شهير بسبب دعم المتظاهرين

اعتقلت السلطات الإيرانية أحد نجوم كرة القدم في إيران، بسبب دعمه للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبرالماضي.

وبحسب موقع «إيران انترناشونال»، أعلنت وكالة «برنا» التابعة لوزارة الرياضة الإيرانية اعتقال وريا غفوري، اللاعب السابق في المنتخب الإيراني لكرة القدم، الذي أعلن دعمه للاحتجاجات الشعبية في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن تهمة «غفوري» هي «الإساءة إلى المنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم، والدعاية ضد النظام».

ولعب وريا غفوري لأكثر من نادي في إيران، من بينها «استقلال» و«فولاذ»، وكان مرشحاً لجائزة أفضل مدافع في دوري أبطال آسيا عام 2018.