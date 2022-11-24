التعادل السلبي يحسم مواجهة أوروجواي وكوريا الجنوبية في كأس العالم #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة أوروجواي ضد كوريا الجنوبية والتي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم.

المباراة شهدت بعض الفرص الخطيرة من جانب المنتخبين، فمان هناك محاولة هجومية لأوروجواي بمجهود فردي مميز لداروين نونيز على الجبهة اليسرى استغلها في إختراق منطقة جزاء كوريا ثم أرسل عرضية أرضية تمكن الحارس كيم سيونج جيو من الوصول لها أولا قبل أقدام المهاجم لويس سواريز

يأتي ذلك فضلا عن ركلة ركنية لأوروجواي على يسار مرمى كوريا، نفذها فيدريكو فالفيردي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث إرتقى لها دييجو جودين برأسية قوية ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس كيم سيونج جيو.

وكان هناك محاولة هجومية خطيرة لكوريا بعرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وصلت لهوانج أوي جو الخالي تماما من الرقابة الدفاعية بمواجهة المرمى لكنها استقبل الكرة بتسديدة غير متقنة مرت أعلى العارضة العلوية بقليل.

وبتلك النتيجة يرفع منتخب أوروجواي رصيده إلى نقطة وحيدة مثل منتخب كوريا الجنوبية وفي انتظار لقاء البرتغال وغانا في المجموعة ذاتها.