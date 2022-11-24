انتشال طفل حي بعد يومين تحت أنقاض #زلزال_إندونيسيا (فيديو)

تمكنت السلطات المعنية في إندونيسيا من انتشال طفل في الخامسة من عمره، بعدما ظل تحت الأنقاض 48 ساعة من الزلزال القوي الذي ضرب البلاد.

ونشرت إدارة إطفاء محلية مقطع فيديو لعملية إنقاذ الصبي الذي يُدعى «أزكا»، وبدا فيه اعيًا وهادئًا، قبل أن يحصل على علاج من قبل المسعفين، ويسلموه إلى عائلته.

وكان زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة جاوة، شعر به سكان العاصمة جاكارتا ومناطق أخرى، وتسبب في مقتل أكثر من 252 شخصاً، إلى جانب تضرر آلاف المنازل والمباني، وإجلاء آلاف الأشخاص إلى مراكز الإجلاء.