«ضربت الكهربا.. يا الله رحمتك».. سيدة توثق لحظات مرعبة من #سيول_جدة (فيديو) #جده_الآن #جده

انتشر مقطع فيديو لمواطنة من جدة، توثق فيه لحظات مرعبة للآثار التي تركتها الأمطار الغزيرة والسيول على أجزاء كبيرة من المحافظة، اليوم.

وظهرت السيدة وهي تصور من شرفة منزلها، لقطات لمياه غزيرة في الشارع، تجرف أمامها عدد كبير من السيارات، وترتفع فوق الأرض لأمتار.

وقالت السيدة خلال تصوير هذه المشاهد المخيفة: «يا الله رحمتك.. يا الله انجدنا.. يارب انجدنا من اللي إحنا فيه يارب».

وأضافت: «الكهربا ضربت.. يا ناس دقوا على الدفاع المدني.. هذه سيارتي انجرفت... لا حول ولا قوة إلا با الله... يارب ارفع عنا غضبك».