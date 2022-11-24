عشرات الإصابات إثر اعتداء #قوات_الاحتلال على طلاب فلسطينيين بـ #الضفة_الغربية

أصيب العشرات من الطلبة الفلسطينيين، اليوم، بجروح وحالات اختناق بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على طلبة جامعة فلسطين التقنية بطولكرم بالضفة الغربية، إضافة إلى قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان نظمت قرب جدار الفصل العنصري في طولكرم.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شابين بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق نتيجة إطلاق الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الولجة في بيت لحم واختطفت شاباً فلسطينياً بعد الاعتداء عليه.