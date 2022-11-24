مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل7 يعلن آلية الإيجار واكتساب نقاط شداد ندر الصّفر

أعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة التي تنطلق الأول من ديسمبر المقبل عن اعتماد ضوابط الإيجار وشروط اكتساب نقاط شداد ندر الصفر لجميع الفئات من خلال مزاد علني وحضورى في قاعة طويق "منصة الملاك".

وبينت إدارة المهرجان أن الإيجار مقتصر على المشاركات بعد تأهلها من التحكيم المبدئى فى جميع الفئات على أن يتم الايجار قبل التحكيم النهائي عبر مزاد واقعي ومن جهة مختصة بالمزادات ومحايدة.

وأوضحت إدارة المهرجان أنه يحق للمؤجر والمستأجر بالاتفاق بينهما أن تعلن المشاركة اسم المؤجر وتتم الموافقة اثناء المزاد العلني وتبقى ملكية النقاط للمستأجر.

وكشفت إدارة المهرجان أنه يحق للمشاركين في فئة الفردى إيجار فردياتهم بعد مرحلة التحكيم النهائي دون احتساب نقاطها للدخول مع منقية المستأجر في فئة الجمل ويتم ذلك عبر اللجنة القانونية في المهرحان.