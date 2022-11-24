استشاري طب نفسي: كلمة #ولي_العهد للاعبي #المنتخب هي سبب الفوز على #الأرجنتين

قال البروفسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب، إن كلمة صاحب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد للاعبي المنتخب هي "سبب الفوز" على الأرجنتين.

وأضاف في تصريحات ببنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية": "شباب الأخضر قدموا لنا فريق ولم يقدموا لنا لاعب، وجعلوا قيمة الوطن أعلى من قيمة أنفسهم"، مشيرًا إلى أن إصابة سلمان والشهراني لن تؤثر نفسياً على لاعبي الأخضر.

وتابع: "اللاعب الخليجي الآن أصبح يقاتل وهو يلعب، ويلعب وهو يقاتل"، موضحا أن علم النفس الرياضي له أثر كبير في قيادة الأندية والمنتخبات والصناعة النفسية للاعب.