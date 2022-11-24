البرتغال يهزم غانا بصعوبة في كأس العالم

حقق منتخب البرتغال فوزا كبيرا على غانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلهم رونالدو وجواو فيلكس ورافائيل لياو، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم الخميس، على إستاد "974" ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

جاءت أول أهداف البرتغال في الدقيقة 65 عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها روتالدو بعد كرة مشتركة بين محمد ساليسو داخل منطقة الجزاء، وترجمها للهدف الأول، ليصبح أول لاعب في التاريخ يسجل في خمس نسخ مختلفة بالمونديال.

وفي الدقيقة 73، نجحت غانا في تسجيل الهدف الأول عن طريق أندريه أيو.

لكن البرتغاليين لم يتأخروا في الرد، وفي الدقيقة 79 أرسل برونو فيرنانديز تمريرة رائعة وصلت لجواو فيليكس داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وسدد الأخير الكرة لتمر بجوار الحارس لداخل الشباك

بعدها بدقيقتين فقط، ومن هجمة مرتدة سريعة لمنتخب البرتغال وصلت الكرة لبرونو فيرنانديز الذي مررها لرافائيل لياو داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وسدد الأخير الكرة لتمر في أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

وقبل خمس دقائق من النهاية سجل بوكاري الهدف الثاني لغانا واحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو.