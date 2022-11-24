شركة #الكهرباء: واجهنا صعوبات لإعادة التيار للمشتركين بسبب الأمطار #جدة_الآن #عاجل

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، مساء اليوم، أنها واجهت صعوبات لإعادة التيار للمشتركين بسبب الأمطار.

وقالت في بيان صحفي، إشارة للحالة المطرية فى منطقة مكة المكرمة، إنها أعادت الخدمة الكهربائية لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع نتيجة الحالة المطرية في محافظتي الليث والجموم والأحياء المتأثرة.

وأوضحت "السعودية للكهرباء" أنها تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية على فتح الطرق المؤدية لمحافظة بحرة لإعادة الخدمة لما يقارب من ٥٧٨ مشترك.

وأشارت أنها تمكنت من إعادة الخدمة لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع فى محافظة جدة رغم صعوبات التنقل نتيجة الحالة المطرية، وتبقى ما يقارب من ٣٤٨٤ مشتركا موزعة على النحو التالى: ١٠٤٨ مشتركا فى شمال جدة، و١٢٧١ مشتركا في جنوب جدة، ١١٦٥ مشتركا في وسط جدة.