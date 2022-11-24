بعد تعويض متضرري #السيول.. هل سترتفع #أسعار_التأمين عليهم؟

قال مستشار التأمين والمخاطر سليمان بن معيوف، إن التغطية التأمينية ضد السيول والكوارث الطبيعية للمركبات إلزامية في وثائق "التأمين الشامل فقط".

وأجاب مستشار التأمين لى سؤال (هل سترتفع أسعار التأمين على الذين تم تعويضهم بعد تعويض متضرري السيول والكوارث الطبيعية)، قائلا: "لا ليس مؤكدا أو شرطا أن يكون هناك رفع أسعار، لأن عملية رفع الأسعار ليس لها معيار واحد، لكن هناك معايير اكتتابية منها المطالبات السابقة والمحفظة والوضع العام وحالة المركبة لابد أن تؤخذ في الاعتبار قبل أي قرار".

كان المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة، محمد البقمي، قد كشف عن الطريقة التي سيتم التعامل بها مع المتضررين من أمطار وسيول جدة.

وقال البقمي خلال ظهوره على برنامج يا هلا إنه سيتم التعامل مع المتضررين من أمطار وسيول جدة، بنفس آلية ما حدث عام 2009.

وأضاف متحدث "أمانة جدة"، أنه سيتم حصر الأضرار والتلفيات ثم اتخاذ الإجراءات النظامية وتعويض المتضررين، عن طريق مركز الكوارث متمثلاً في جميع الجهات الحكومية.

وغمرت مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة جدة اليوم ، عدداً من الشوارع والطرق الرئيسية بالمحافظة، مخلفة عددا هائلا من الأضرار بالمركبات.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، إنه "تم تسجيل حالتي وفاة حتى الآن، ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة".

من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه سجّل اليوم أعلى كمية أمطار على محافظة جدة، وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً، في جنوب المحافظة، بلغت 179 مليمتراً، وأوضح من خلال التقرير الذي أصدره، أن كمية الأمطار التي هطلت اليوم على جدة تتجاوز كمية الأمطار المسجلة في عام 2009، أي قبل 13 عاما.