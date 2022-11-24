كلمات حاسمة في الفوز التاريخي.. ملخص اجتماع رينارد مع لاعبي الأخضر قبل مباراة الأرجنتين

نشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني فيديو لكواليس اجتماع الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للأخضر مع اللاعبين قبل وبين شوطي مباراة الأرجنتين الأخيرة في كأس العالم.

وقال رينارظ مدرب السعودية للاعبين قبل مباراة الأرجنتين: "أريد ان اشكركم لأن والدتي عمرها 80 عام لم تُشاهد كأس العالم في الملعب من قبل، وهي موجودة في الملعب بسببكم أنتم".

وتابع :"الحياة في السعودية ستتوقف اليوم، هل تريدون ان تنحني رؤوسكم وانتم مستسلمين ؟، امامكم مباراة تصنعون فيها التاريخ والا سيفوتكم كل شي، بعد عشرين عام ستتذكرون هذه المُباراة وانتم فخورين".

وأضاف :" يجب ان تروا وجوهكم في غرفة الملابس ويجب ان تنظروا إلى بعضكم البعض وتقول لزميلك بأنني اثق فيك

فيما انفعل رينارد بشدة بين شوطي اللقاء ومع التأخر بهدف نظيف :" هل حضرتم للتصوير مع ميسي ؟، عليكم أن تضغطوا عليه وتدفعوه بقوة".

وتابع :"الجرأة أمام مرمى الأرجنتين، ثقوا بقدرتكم على العودة والتسجيل".