منتخب البرازيل يستهل مشواره المونديالي بثنائية في مرمى صربيا

فاز المنتخب البرازيلي، أمام نظيره الصربي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، على ستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

تقدم ريتشارليسون، بالهدف الأول للمنتخب البرازيلي، في الدقيقة 62 من زمن المباراة، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني لنفسه ولبلاده بالدقيقة 74 بمقصية رائعة، ليمنح راقصو السامبا 3 نقاط ثمينة في مستهل مشوار المونديال.

تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، لكن المنتخب البرازيلي كان الأكثر خطورة وشراسة على مرمى الصرب، ونجح في الفوز وحصد نقاط المباراة الـ3 لصالحه.

حاول المنتخب الصربي، تقليص النتيجة، عن طريق مهاجمه أليكسندر متروفيتش، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب البرازيلي، بثنائية نظيفة في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم.

وبتلك النتيجة، يحتل المنتخب البرازيلي، صدارة المجموعة السابعة في كأس العالم برصيد 3 نقاط، متقاسما الصدارة مع منتخب سويسرا بنفس الرصيد من النقاط، بينما تواجد المنتخب الكاميروني بالمركز الثالث، وتذيل المنتخب الصربي جدول الترتيب دون رصيد من النقاط.