لقطة اليوم.. تأثر رونالدو بالدموع أثناء عزف النشيد الوطني للبرتغال #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

رصدت الكاميرات تأثر الأسطورة كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، وبكاءه أثناء عزف النشيد الوطني لمنتخب بلاده البرتغال قبل مواجهة غانا ببطولة كأس العالم 2022.

والتقى منتخب البرتغال مع نظيره الغاني ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم، لحساب المجموعة الثامنة والتي تضم أيضًا كوريا الجنوبية والإكوادور.

ونجح منتخب البرتغال في خطف فوزاً صعباً من غانا بنتيجة 2/3، في مباراة ممتعة.

وأثناء عزف النشيد الوطني للبرتغال ظهر التأثر على وجه كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق، الذي كان أعلن منذ يومين رحيله عن الفريق الإنجليزي.

ويعاني رونالدو من ضغوطات لعدم ظهوره بشكل جيد منذ بداية الموسم رفقة فريقه السابق وأيضًا مع المنتخب البرتغالي في فترة ما قبل بطولة كأس العالم.

وسجل رونالدو هدفاً في الدقيقة 31 بشباك منتخب غانا، لكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على قائد المنتخب البرتغالي، قبل أن يحرز رونالدو هدف البرتغال الأول من ركلة جزاء ليدخل التاريخ كأول لاعب يسجل في 5 نسخ مختلفة ببطولة كأس العالم.