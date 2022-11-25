امرأة تنجب مولودها بساحة #المسجد_النبوي الشريف

انجبت سيدة مولودها بساحة المسجد النبوي الشريف، حيث جاءها المخاض أثناء تواجدها بساحته الطاهرة.

وفي التفاصيل، كشف مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة أحمد بن علي الزهراني، أن الفرق التطوعية ومركز إسعاف الحرم، باشرت حالة ولادة في وضع حرج للأم، إذ تبين عند وصول الفرق الطبية وجود حالة في ساحات المسجد النبوي الشريف تعاني من انقباضات ونزول ماء الجنين، وعند الكشف عليها اتضح خروج رأس الجنين وبدء حالة الولادة.

وأضاف أنه على الفور تدخلت الفرق وفق البروتوكول لمثل هذه الحالات، وقامت ببدء عملية الولادة ، بمساندة من قبل ممارسة صحية تواجدت بالموقع وإكمال حالة الولادة وخروج الجنين بنجاح.

وأوضح الزهراني أنه تم نقل الأم والمولود إلى مركز باب جبريل الصحي بعد الاطمئنان عليهما، مؤكداً أن هذه الحالات تعتبر من الحالات التي تحتاج مجهودات طبية مكثفة.

ولفت إلى أنه يعود نجاح مثل هذه الحالات لتكثيف الدورات الطبية المتخصصة والتدريب على كافة المهارات الإسعافية والطبية بوسائل تدريب متخصصة تقام بشكل دوري.