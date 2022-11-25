أوكرانيا.. مقتل عسكريين إيرانيين بجزيرة #القرم أثناء مساعدتهم قوات من #الجيش_الروسي على قيادة #طائرات مسيرة #عاجل

كشف مسؤول أوكراني رفيع عن تمكن القوات الأوكرانية من تصفية مستشارين عسكريين إيرانيين في جزيرة القرم لمساعدة عناصر من الجيش الروسي في قيادة مسيرات إيرانية الصنع.

وأعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أوليكسي دانيلوف ، عن أنه صدرت تعليمات من القيادة العسكرية الأوكرانية،باستهداف أي عسكري إيراني موجود على الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

وعلق على الوجود العسكري الإيراني في القرم قائلا :”هم تواجدوا على أراضينا.. وإذا تعاونوا مع الروس وشاركوا في تدمير بلادنا فعلينا قتلهم”.

وأضاف: “يصر الإيرانيون على أنهم لا يوردون السلاح لروسيا لكننا بحاجة إلى تأكيد وحتى اليوم لا نملك ما يؤكد روايتهم”، مبينا إن الطائرات المسيرة، التي تتهم أوكرانيا ودول غربية إيران بتصديرها لروسيا، “لا يمكن أن تطير دون تدريب على كيفية تشغيلها”.