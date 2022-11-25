انخفاض أسعار #الذهب اليوم في #المملكة .. وعيار 24 يسجل 212 ريال للجرام  

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في المملكة، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 185,73 ريال، 49.42 دولار، وعيار 18 وصل إلى 159,20 ريال، 42.36 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 212.26 ريال، 56.48 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 188.77 ريال، 51.78 دولار.

أسعار أونصة الذهب في السعودية

سجلت أسعار أونصة الذهب اليوم 6581.25 ريال للبيع مقابل 6585 ريالا للشراء.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وسجلت أسعار الجنيه الذهب اليوم، وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 1777.38 ريال.

وبلغت أسعار الجنيه الذهب اليوم عيار 22 نحو 1862.02 ريال، وتداولت أسعار جنيه الذهب عيار 24 نحو 2031.29 ريال.