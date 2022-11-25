فيديو.. شركة روسية تُهدي البرلمان الأوروبي “مطرقة ملطخة بالدماء” عقب تصنيف #روسيا دولة راعية للإرهاب

ردا على قرار البرلمان الأوربي تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب، أظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر"، إرسال إحدى الشركات الروسية المقربة من "الكرملين" حقيبة "كمان" تحتوي على مطرقة ملطخة بالدماء إلى مقر البرلمان الأوربي.

ووفقاً لـ" العربية"، فإن مجموعة "فاغنر" الروسية ، هي من أرسلت الطرد بواسطة أحد محامي الشركة، الذي قام بوضع الحقيبة على الطاولة، ورفع غطاء العلبة لتظهر المطرقة.

Евгений Пригожин передал в Европарламент «окровавленную» кувалду с гравировкой логотипа ЧВК «Вагнер» «Подарок» в скрипичном футляре привез юрист Пригожина Игорь Елисеев из Петербурга и передал ее блогерам, которые якобы должны отправить инструмент в Европу. pic.twitter.com/AeHGOHqSYz — SOTA (@Sota_Vision) November 24, 2022

فيما أوضح يفغيني بريجوزين، مؤسس المجموعة المقاتلة، والمعروف باسم طباخ بوتين، في فيديو منفصل أنه كان ينوي إرسال تلك المطرقة إلى البرلمان باعتبارها "معلومات" قبل أن يقرر النواب الأوروبيين تصنيف فاغنر أيضاً كمنظمة إرهابية.

في المقابل، أكدت مصادر في البرلمان الأوروبي أنهم لم يتلقوا المطرقة بعد، ملمحين إلى أن الأمر برمته قد يكون مجرد خدعة.