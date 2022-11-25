“#التعليم”: لا نقل أو تمديد أو تكليف لمنسوبي الوزارة إلا بعد إحالة الطلب لـ”#الموارد_البشرية” #عاجل

الوئام - عبدالله العازمي:

أكدت وزارة التعليم في تعميم أصدرته لجميع قطاعاتها بعدم التكليف أو التمديد أو النقل لجميع منسوبيها إلا بعد إحالة الطلب المقدم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإكمال مسوغات المتطلبات النظامية.

ونص تعميم وزارة التعليم ، على أنه نظراً لأهمية حوكمة عملية الاستقطاب بالوزارة وما يتعلق بطلبات الوزارة للاستعانة بالمستشارين، المتفرغين وغير المتفرغين وفقاً للمواد (66) أو (69) أو (70-75) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وطلبات تكليف المعلمين بالعمل على المقاعد الإشراقية بالوزارة، وطلبات التكليف بالعمل بالوزارة من جهات أخرى، وإنهاء تكليفهم أو نقلهم وإعداد مباشرتهم، وكذلك تكليف مديري العموم المرتبطين بنائبي الوزير والمساعد والوكالات والإدارات المرتبطة بنا، وإنهاء تكليفهم أو نقلهم.

وشددت الوزارة على عدم إصدار أي طلب ندب أو تمديد أو قرار تكليف يتعلق بما ذكر أعلاه إلا بعد إحالته إلى وكالة الوزارة للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدراسته.