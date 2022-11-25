“#نزاهة”: توقيف 138 شخصاً بتهمة الفساد المالي والإداري خلال الشهر الماضي

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الآخر.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي اليوم الجمعة ، أنه تم التحقيق مع 308 شخصاً، وجرى توقيف 138 شخصاً منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وأبانت أن الجهات التي شملتها التحقيقات وزارات ( الدفاع – الحرس الوطني- الداخلية – الصحة- الشؤون البلدية والقروية- العدل – التعليم- النقل والخدمات اللوجستية).

وأشارت إلى أن الموقفين تورطوا في جرائم فساد مالي وإداري، منها غسيل أموال ورشوة و التزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.