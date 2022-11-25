فيديو.. مشجع إيراني يبكي خلال عزف النشيد الوطني لبلاده #Qatar2022 #كأس_العالم_قطر_2022 #FIFAWorldCup

بكى مشجع إيراني، خلال عزف النشيد الوطني لبلاده، قبل مباراة ويلز، المقامة حاليًا، في كأس العالم "فيفا قطر 2022".

كان لاعبو منتخب إيران، قد امتنعوا عن ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام إنجلترا، يوم الإثنين الماضي، في إشارة دعم واضحة للاحتجاجات في بلادهم.

وصمت كل عناصر التشكيلة الأساسية لإيران المكونة من 11 لاعبا أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة الدولي.