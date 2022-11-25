الناتو يزود #أوكرانيا بأجهزة تشويش لصد هجمات #المسيّرات_الروسية

زود حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أوكرانيا، بأجهزة تشويش للدفاع ضد هجمات المسيّرات الروسية.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، في بروكسل، اليوم الجمعة: "يقدم الحلفاء دعما عسكريا غير مسبوق"، مشيرًا إلى شحنات الوقود والإمدادات الطبية ومعدات الرياح وأجهزة التشويش على المسيّرات.

وأشار إلى تصميم أجهزة التشويش لمساعدة أوكرانيا على صد هجمات المسيّرات التي تستهدف البلاد، وان نظام الدفاع ضد المسيّرات هو جزء من أنظمة دفاع جوي أوسع قدمها الناتو لأوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.

وأكد أنه سيدعو إلى تقديم المزيد من المساهمات لأوكرانيا، خلال الاجتماع المقرر لوزراء خارجية الناتو الأسبوع المقبل.