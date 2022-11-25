الأرصاد يعلن انتهاء الحالة المطرية على #جدة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، انتهاء الحالة المطرية على جدة، والتي كانت شديدة الغزارة، وتأثرت بها بالمحافظة أمس، بعدما استمرت نحو 8 ساعات، موضحًا أن هذه الحالة هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009م.

ونشر المركز، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كميات الأمطار الهاطلة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقاً لمحطات الرصد بالمحافظة، وجاءت كالتالي " مطار الملك عبد العزيز 86.8 ملم - مدينة الملك عبد الله الرياضية 81.2 ملم - المبنى الرئيسي حي الورود 141.2 ملم - جدة حي بني مالك 97.4 ملم - بلدية المطار حي السامر 41.8 ملم - بلدية أم السلم 159.8 ملم - بلدية جنوب جدة 182.0 ملم - جدة حي الفيصلية 47.0 ملم - بلدية أبحر 85.2 ملم - بحرة 44.4 ملم".