احتجاجات_إيران.. قوات الأمن تطلق النار نحو متظاهرين في زاهدان وبلوشستان

أطلقت قوات الأمن الإيرانية، النار، نحو متظاهرين في زاهدان وبلوشستان جنوبي البلاد، ضمن الاحتجاجات المستمرة في البلاد، منذ وفاة الشابة "مهسا أميني"، في سبتمبر الماضي، وتضامناً مع المدن الكردية التي شهدت مواجهات عنيفة مع قوات الأمن خلال الأيام الماضية.

وصوّت مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بعد اجتماع عقد في وقت سابق أمس الخميس في جنيف، بأعضائه الـ 47، على تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن إيران، والانتهاكات التي حصلت خلال الشهرين الماضيين بحق آلاف المتظاهرين.

ونصت مسودة المشروع على تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتوثيق الأدلة تحسباً لآلية المحاسبة، وصوتت 25 دولة لصالح القرار، بينما تحفظت 16 دولة، وعارضت القرار 6 دول.

ودعت الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية، إلى وقف أعمال القتل خارج القانون، والإخفاءات القسرية، والعنف الجنسي، بحق المحتجين والمتظاهرين.

وحث المشروع السلطات إلى وقف التحرش بعائلات ضحايا التظاهرات، وضمان حقها في الوصول إلى الحقيقة، وضرورة وقف إجراءات التمييز ضد النساء والفتيات.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مواصلة بلاده دعم الشعب الإيراني في مواجهة قمع السلطات الوحشي، داعيًا السلطات الإيرانية لوقف قمع المحتجين والعنف ضد النساء.

وأكدت أن بلاده ستعمل على إقصاء إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق المرأة.