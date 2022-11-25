فلسطين: تفاهمات #نتنياهو مع أحزاب اليمين تهدد بنتائج كارثية

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، من أن تفاهمات رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو مع أحزاب اليمين تهدد بنتائج "كارثية" على ساحة الصراع. وقالت الوزارة الفلسطينية، في بيان صحفي: إنها تنظر بـ"خطورة بالغة لتداعيات الاتفاقيات التي يوقعها نتنياهو مع اليمين المتطرف وممثلي الفاشية الإسرائيلية أمثال إيتمار بن غفير واتباعه، خاصة نتائجها الكارثية المحتملة على ساحة الصراع".

وأوضحت أن هذه التفاهمات تهدد "ما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وبالذات الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه في كل ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة والاستيطان والبؤر العشوائية فيها".

وحذرت الوزارة، من انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة، على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين.