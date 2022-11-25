سوقا #دبي و #أبوظبي تغلقان على تراجع

اختتم سوقا الأسهم في الإمارات، تداولات اليوم الجمعة على تراجع، وسجل مؤشر دبي خسارته الأسبوعية الثانية على خلفية المخاوف ذات الصلة بالنمو الاقتصادي.

وهبط المؤشر الرئيسي في دبي 0.6 بالمئة، متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار العقارية 2.3 بالمئة وسهم الإمارات دبي الوطني 0.4 بالمئة.

وسجل المؤشر خسارة أسبوعية بلغت 1.4 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي.دي سويس: إن سوق دبي ظلت تحت ضغط بعدما غيرت حالة عدم اليقين حول العالم توقعات المتداولين.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي 0.1 بالمئة مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 0.2 بالمئة.

إلا أن المؤشر سجل مكاسب أسبوعية 0.6 بالمئة مع ارتفاع الشركة العالمية القابضة، وهي الشركة الأعلى قيمة عليه، 0.6 بالمئة.

وقال رئيسها التنفيذي لرويترز إنها تخطط لبيع 20 بالمئة من وحدتها للتكنولوجيا في طرح عام أولي العام المقبل، كما تهدف لإجراء طرح عام أولي في الربع الأول لوحدتها بيور هيلث لجمع أكثر من مليار دولار.