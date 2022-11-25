القبض على نائب رئيس #مالاوي في تهم فساد

أعلن مكتب مكافحة الفساد في مالاوي، اليوم الجمعة، أنه ألقى القبض على ساولوس كلاوس تشيليما نائب رئيس الدولة بتهم فساد.

وقال المكتب في بيان: إن تشيليما سيمثل أمام محكمة حيث من المتوقع أن يوجه له مدع عام ثلاث تهم بممارسات فساد ضمن تهم أخرى.

وأضاف البيان: "اليوم 25 نوفمبر تشرين الثاني 2022 ألقى مكتب مكافحة الفساد القبض على الدكتور ساولوس كلاوس تشيليما... في اتهامات بحصوله بين مارس آذار 2021 وأكتوبر 2021 على امتيازات في صورة أموال تصل إلى 280 ألف دولار وأشياء أخرى من زونيث ساتار على سبيل المكافأة".