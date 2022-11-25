الطريق يستمر في حصد الأراوح.. مصرع 8 أشخاص على طريق “#الرين_وادي الدواسر”

لقي 8 أشخاص مصرعهم، صباح اليوم الجمعة، وأصيب اثنان آخران، في حادث مروري مروّع وقع بين مركبتين على طريق "الرين - وادي الدواسر".

وكانت إحدى المركبات تقل عائله تتكون من 8 أشخاص، وعاملة منزلية من الجنسية الفلبينية، نجا منهم شخص واحد، وتوفي الآخرون.

وذكر مصدر لـ "الوئام" أن المرور والدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر باشرا في الخامسة والنصف من فجر اليوم، حادث تصادم بين مركبتين، وبعد مباشرة الحادث اتضح وفاة 8 مواطنين وامرأة من جنسية فلبينية.

وبين أن الحادث أدى إلى تفحم إحدى المركبات، لافتًا إلى أن المصابين تم نقلهما إلى مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى رنية.

يُذكر أن طريق الرين بيشة وادي الدواسر يشهد حوادث متكررة أدت إلى إزهاق العديد من الأرواح، بسبب كثافة الحركة المرورية فيه، وعدم ازدواجيته كاملاً وكثرة منحنياته، وسط مطالب الأهالي بضرورة إيجاد حلول ناجعة عبر تنفيذ ازدواجية للطريق الذي تسبّب في كثيرٍ من الحوادث المفزعة.

وطالب عدد من المدونين في الشبكات الاجتماعية، بضرورة دعم الطريق بالعديد من المراكز الاسعافية التي تباشر وتتعامل بشكل سريع مع الحوادث التي تحصد الأرواح، بدلًا من تحويل بلاغاتها لعمليات محافظات مجاورة قد تصل إلى ٣٠٠كم ذهابًا وإيابًا.