“الأرصاد”: أمطار متوسطة إلى غزيرة الثلاثاء والأربعاء على 6 مناطق #عاجل

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك و"أجزائها الساحلية".

وأوضح المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن الأمطار تشمل أيضاً مناطق الجوف، وحائل، والحدود الشمالية؛ لافتاً النظر إلى إصدار المركز تفاصيل عن هذه الحالات المطرية في تقرير خاص لاحقاً.

ودعا الجميع إلى الانتباه والتقيد بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة معلومات الطقس عبر NCM الذي يعمل على مدار الساعة للموافاة بآخر المستجدات.