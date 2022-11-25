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#إنجلترا تصعب موقف #أمريكا قبل مواجهة #إيران
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أخبار الرياضة
#إنجلترا تصعب موقف #أمريكا قبل مواجهة #إيران
متابعات - الوئام
25 نوفمبر 2022
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تعادلت إنجلترا وأمريكا سلبياً دون أهداف في كأس العالم 2022 المقام في قطر.
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