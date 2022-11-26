هيئة_الصحة_العامة تعلن توفر #وظائف_شاغرة للجنسين

أعلنت هيئة الصحة العامة عن فتح باب التوظيف للجنسين، لحملة مؤهل البكالوريوس فأعلى.
وأوضحت (وقاية) بمدينة الرياض أن فتح باب التوظيف للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– خبير أول صحي – مكافحة العدوى.
– خبير صحي – الأمراض المستهدفة بالتحصين.
– أخصائي صحي – أمراض تنفسية.
– خبير صحي – البيئات والمدن الصحية.
– كبير خبراء صحي – الصحة والسلامة المهنية.
– كبير خبراء صحي – الصحة العامة البيئية.
– رئيس قسم الوقاية من الإصابات الغير المتعمدة.
– رئيس وحدة الرصد والمتابعة للإصابات.
– مدير إدارة الأمراض المنقولة بالنواقل.
– اخصائي أول صحي – تحسين وتعزيز الصحة.
– خبير اول صحي – الأمراض غير السارية.
– أخصائي صحي – مختبرات.
– أخصائي صحي أول – علوم صحة السكان.
– أخصائي صحي أول – الإحصاء الحيوي.
– أخصائي أول صحي – صحة عامة.
– أخصائي صحي – معلوماتية صحية.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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