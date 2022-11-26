أمانة_الرياض تعلن 27 وظيفة هندسية وفنية عبر #جدارات #وظائف_شاغرة

أعلنت أمانة منطقة الرياض توفر 27 وظيفة هندسية وفنية (رجال / نساء) بالمرتبة (السابعة) و (السادسة) من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس معماري مساعد – المرتبة السابعة (23 وظيفة).

2- مهندس مدني مساعد – المرتبة السابعة.

3- أخصائي أمن معلومات- المرتبة السابعة.

4- مُصمم جرافيكس – المرتبة السادسة (وظيفتان).

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الجمعة بتاريخ 1444/05/08هـ الموافق 2022/12/02م وينتهي التقديم يوم الجمعة بتاريخ 1444/05/15هـ الموافق 2022/12/09م.

طريقة التقديم:

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