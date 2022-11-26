خامنئي يشيد بقوات قتل الإيرانيين: «ضحوا بأرواحهم لمواجهة مثيري الشغب»

أشاد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم، بما وصفه بـ«تضحية» قوات «الباسيج»، في مواجهة الاحتجاجات القوية التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.

واعتبر «خامنئي» أن أفراد «قوات الباسيج» ضحوا بأرواحهم لمواجهة «مثيري الشغب»

وقال المرشد الإيراني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي ونقلتها «رويترز»: «أفراد قوات الباسيج ضحوا بأرواحهم لحمايةالشعب من مثيري الشغب».

وتتصدر «قوات الباسيج» التابعة للحرس الثوري الإيراني الحملة الأمنية القمعية التي تنفذها الدولة الإيرانية ضد المحتجين في مختلف أنحاءالبلاد.

وتقدر منظمات حقوقية إيرانية ودولية عدد القتلى في احتجاجات الإيران بما يزيد على 445 محتجاً، من بينهم أكثر من 60 طفلاً.