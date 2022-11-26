مشجع يؤازر #الأخضر في #قطر على كرسي متحرك: «المنتخب شرفنا» (فيديو)

حرص مشجع سعودي على السفر وراء المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وحضور مباراته أمام بولندا، المقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022.

وقال المشجع السعودي في لقاء على قناة «الإخبارية» السعودية، أمام ملعب المدينة التعليمية في مدينة الريان، قبل ساعتين من انطلاق المباراة: «حضرنا اليوم لمؤازرة منتخبنا الغالي، بعد المستوى الجبار الذي قدمه لاعبوه أمام الأرجنتين».

وأضاف: «رغم الإصابة التي تعرضت إليها، لم يمنعني هذا من الحضور والمؤازرة، خاصة بعد المستوى المشرف الذي قدمه لاعبو الأخضر أمام الأرجنتين في المباراة الماضية».

وواصل: «سعداء بما تشهده المملكة من إنجازات في مختلف الرياضات، بقيادة وزير الرياضة الجديد، ودعم سمو سيدي ولي العهد، فقد رأينا الرياضة السعودية مختلفة على كافة النواحي بفضل هذا الدعم».