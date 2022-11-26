المنتخب الاسترالي يلحق بالمنتخب التونسي الخسارة الأولى في مونديال قطر

ألحق المنتخب الاسترالي الخسارة الأولى للمنتخب التونسي في كأس العالم قطر 2022 بعدما تفوق عليه بهدف نظيف في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات باستاد الجنوب.

شهد شوط اللقاء الأول تقدم المنتخب الاسترالي بهدف نظيف عن طريق ديوك الذي استغل سرحان المنتخب التونسي ليتقدم برأسية رائعة في الزاوية البعيدة وتلى الهدف تحفظ استرالي وضغط تونسي لتعديل النتيجة ولكن دون تسجيل لينتهي الشوط بتقدم استراليا.

واستمر الضغط التونسي في شوط اللقاء الثاني، حيث بدأ نسور قرطاج الشوط بعزيمة للتعويض مستغلين تراجع استراليا، ولكن دون تسجيل أو خطورة حقيقة، فتم الاعتماد على العرضيات للتسجيل ولكن لم يتم التعامل مع أيًا منها بشكل إيجابي للتهديف، كما أن التسديد كان أحد الحلول ولكن تعامل مع جميعها دفاعات استراليا والحارس بشكل رائع.

وكان قريب المنتخب الاسترالي من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 71 بعد عرضية تم التعامل معها بشكل سيء من مهاجم استراليا لتمر بسلام على مرمى دحمان، ليعود ويحاول المنتخب التونسي ولكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز استراليا بهدف مقابل لا شيء ويضعه في وصافة الترتيب بـ3 نقاط خلف فرنسا، فيما تتواجد تونس في المركز الثالث بنقطة وخلفها لدنمارك في المركز الأخير.