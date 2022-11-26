النقل تحذر المسافرين من تصرف خاطيء يعرض للغرامة في منفذ #سلوى

تشهد خدمات النقل الترددي في منفذ سلوى إقبالاً كبيراً، وسط تواجد الفرق الميدانية التابعة للهيئة العامة للنقل، التي تعمل على مدار الساعة.

وتتابعت رحلات نقل المشجعين منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم، باتجاه المنفذ القطري «أبو سمرة»، ومن ثم إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور مباراة المنتخب السعودي ونظيره البولندي.

وكثفت الهيئة العامة للنقل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جهودها واستعداداتها لاستقبال المشجعين، وسط تنظيم وإجراءات وتنسيق شامل، منذ صعود الحافلة حتى الوصول إلى منفذ أبو سمرة في دولة قطر.

ولمحدودية المواقف في منفذ سلوى، شددت الهيئة على الزوار والمشجعين بضرورة الالتزام بالأوقات المحددة، حتى لا يتم تطبيق الغرامات المالية على المركبات التي تتجاوز المدة المحددة، ومراعاة الدليل الإرشادي لتنظيم حركة السير إلى المونديال.

ودعت في الوقت نفسه إلى إمكانية الاستفادة من منطقة المواقف المجانية في منفذ أبو سمرة بالجانب القطري، وخيارات التنقل الأخرى، للوصول إلى منفذ سلوى البري.