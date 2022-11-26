مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 64 طن سلال غذائية في #اليمن

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 64 طنًا و200 كجم من السلال الغذائية، في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، استفاد منها 3600 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022، الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن، على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا من المجتمع المستضيف في الأردن، وذلك ضمن مشروع «كنف 2022»، الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ووزع المركز 760 قسيمة شرائية في محافظة العقبة، أمس، تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، واستفاد منها 760 أسرة من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر الأردنية ذات الاحتياج.

يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة في المركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في الأردن.