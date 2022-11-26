محامية: سجن 6 أشهر عقوبة التسول على مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت المحامية سارة الحربي عن أن أي مناشدة تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُصنف ضمن «التسول».

وقالت المحامية خلال استضافتها على قناة الإخبارية السعودية إن هذه المناشدات هي استنجاد الشخص للحصول على أموال غيره، وبالتالي هي تدخل ضمن مسمى «التسول»، ويندرج عليها ما يندرج على التسول من عدم القانونية.

وأضافت أن عقوبة من يتسول إلكترونياً، سواء بالمناشدة أو أي صورة من طلب المساعدة، تتضمن السجن 6 أشهر أو دفع غرامة 50 ألف ريال.

وشددت على أن أي مناشدة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر تسول إلكتروني، لأن هناك منصات في المملكة تنظم هذه المناشدات تضمن وصول ما يقدمه المتبرع للمستحقين.